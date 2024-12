Como a estátua de Papai Noel se tornou símbolo de proteção para marinheiros

Você já viu alguma estátua do Papai Noel neste Natal? E não vale responder que viu no shopping algumas delas. O Papai Noel em questão aqui é São Nicolau, o santo que ajudou a moldar o que virou hoje o bom velhinho. Nascido no que hoje é a Turquia, ele tem várias representações em igrejas, principalmente as ortodoxas.

São Nicolau de Myra foi um dos primeiros bispos cristãos de ascendência grega da cidade marítima conhecida hoje como Demre, na Turquia, no final do século 3 e começo do 4. Seu hábito lendário de dar presentes secretos deu origem ao modelo tradicional do Papai Noel.

Nicolau, no entanto, era mais que isso. Ele ficou conhecido como Nicolau, o Realizador de Maravilhas, por seus milagres. É o santo padroeiro dos marinheiros, mercadores, arqueiros, ladrões arrependidos, crianças, cervejeiros, penhoristas, solteiros e estudantes em várias cidades e países da Europa, além de ser o santo padroeiro de vários países, como Alemanha, Grécia e Suíça. E objeto de inspiração para várias artes sacras.