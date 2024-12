Gugie Cavalcanti: a mulher por trás de murais coloridos que inspiram o Rio

Apontado como um point da boemia no Rio de Janeiro, o Morro do Pinto, no bairro do Santo Cristo, é reduto de arte e cultura. Quem passa por lá, atualmente, pode apreciar a arte urbana de Gugie Cavalcanti. A obra traz a imagem de uma mulher sentada em uma mesa tocando uma cuíca, fazendo representação a uma roda de samba.

A artista Gugie Cavalcanti Imagem: Divulgação

A mesa, pintada no grafite, ganha uma dimensão para fora da arte, interagindo com o teto do Bar do Baiano, o que cria uma brincadeira com os elementos do espaço. O mural faz parte do Favela Walls, projeto de revitalização urbana através da arte.

Gugie também assina um novo mural localizado na rua Carmerino, no centro do Rio, realizado pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP), por meio do projeto Ubuntu Carioca.