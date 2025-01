Brasilidade e cultura negra são inspirações de novos murais de São Paulo

Suas obras estão espalhadas pelo espaço urbano do estado de Pernambuco, na capital Recife, Olinda, Cabrobó, Guararapes, entre outras cidades, além do estado de Minas Gerais. Agora, "Verde Louro" chega em São Paulo, na Vila Mariana, nas proximidades do Cambuci e da Liberdade, bairros que historicamente têm bastante relação com a história negra e com a arte urbana.

O artista de São Paulo presente neste projeto vai ocupar a região da Barra Funda (zona oeste). Alex Hornest, também conhecido como Onesto, é pintor, escultor e artista multimídia. Natural da zona leste de São Paulo, começou sua trajetória artística na década de 1990 nas ruas, fazendo graffiti. Reconhecido como um dos pioneiros dessa cena, Onesto ganhou o mundo desde então. Suas pinturas públicas e exposições já passaram por cidades como Nova York, São Francisco, Atlanta, Los Angeles, Miami, Quebec, Bogotá, Cidade do México, Viena, Lisboa.

Trabalho de Alex Hornest (Onesto) Imagem: Divulgação

Inspirado em artistas de quadrinhos, Onesto apresenta uma estética única e marca registrada em seus trabalhos, que trazem personagens disformes e repletos de características marcantes. Na capital de São Paulo, o artista assina a nova obra "Pescador de Sonhos", que traz à tona sua identidade. Para Vera Nunes, curadora de arte e fundadora da Gentilização, produtora destes murais, as duas obras incentivam o diálogo mais harmonioso com a cidade de São Paulo, auxiliando na revitalização do espaço público e democratizando o acesso à arte.

"Estamos falando de artistas renomados, que levam a sua arte para as ruas. A partir do momento em que elas estão no espaço público, podem ser vistas por todas as pessoas e passam a compor o espaço urbano. O fato de serem dois artistas negros, de origens distintas também é interessante para que a população de São Paulo também possa refletir sobre a contribuição da cultura negra na história da cidade."

As obras são viabilizadas pelo MAR (Museu de Arte de SP) da Secretaria Municipal de Cultura.