Rubens Paiva, de 'Ainda Estou Aqui', segue vivo no cinema e na arte urbana

Edgar Duvivier ao lado da estátua de Rubens Paiva Imagem: Reprodução redes sociais

O busto segue imponente e vivo no Rio de Janeiro. Justamente em frente ao lugar que não podemos apagar da memória, para que a história não se repita, como bem reforçou Duvivier. O tempo tratou de manchar a escultura e a praça está com grama alta. Os frequentadores da praça esperam que a praça seja revitalizada e o busto limpo, aproveitando que o filme trouxe a história do deputado à luz novamente. Duvivier fez dois bustos de Rubens Paiva no Rio de Janeiro, o outro se encontra na estação de metrô Engenheiro Rubens Paiva —eternizado duas vezes, no nome da estação e na escultura.

Busto de Rubens Paiva no ateliê de Duvivier Imagem: Divulgação

Com o lançamento do filme que conta a história do deputado que foi assassinado pela ditadura militar, ressurgiu a notícia do outro busto de Rubens Paiva, este na Câmara dos Deputados, em Brasília. Em sua inauguração, em abril de 2014, uma pessoa passou na cerimônia vaiando e simulando uma cusparada. O ato desrespeitoso foi feito por um deputado que depois se tornou presidente, cujo nome é melhor não eternizar aqui nem em nenhum outro lugar.