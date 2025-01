Helô Pinheiro é homenageada no Bar Jobim em São Paulo

Na última terça-feira (29), o Bar Jobim, em São Paulo, foi palco de uma homenagem à musa que inspirou um dos maiores clássicos da música brasileira: Helô Pinheiro, a "Garota de Ipanema". A celebração teve como destaque a marca das mãos de Helô gravada na nova calçada do bar, recriação fiel da icônica calçada de Ipanema, no Rio de Janeiro.

Helô Pinheiro e Mariele Horbach Imagem: Glauco Epov/Divulgação

O evento, que lotou o Bar Jobim, também contou com um desfile sob direção criativa de Elian Gallardo e curadoria de Mariele Horbach, chef e sócia do estabelecimento, que aproveitou para lançar sua nova coleção, Mariele Horbach Resort. Cerca de 20 modelos desfilaram pela nova calçada do bar, unindo moda, cultura carioca e um toque sofisticado de praia, com o beauty assinado por Celso Kamura.