Gabi Dallacosta vive sua primeira protagonista em websérie

Na trama, Gabi dá vida a Luciana, vocalista de uma banda formada apenas por mulheres. Ambiciosa, intensa e levemente autoritária, a personagem acaba descobrindo o amor onde menos esperava: na própria banda, ao lado de Fabiana. O romance entre as duas nasce de forma genuína, abrindo espaço para uma história que, além de delicada e real, traz representatividade e emoção. "A série tem muitos conflitos e, ao mesmo tempo, carrega uma leveza que vai inspirar e encantar muitas meninas", diz.

Para construir Luciana, Gabi se inspirou em mulheres que, como ela, foram desacreditadas, diminuídas e, mesmo assim, seguiram em frente. "Essa personagem é a soma de todas as meninas sonhadoras que ouviram que não iam conseguir. Eu me inspirei em cada mulher que teve a força de continuar, mesmo quando o mundo dizia o contrário", revela.

A preparação foi intensa e afetiva. A relação com a atriz Mafe, que interpreta Fabiana, já era de amizade, o que favoreceu a conexão em cena. Além disso, Gabi fez um mergulho emocional ao conversar com amigas lésbicas, buscando entender as nuances de se apaixonar por uma mulher estando em outro tipo de relacionamento. "Queria ser honesta com essa descoberta da Luciana. Foi um laboratório real e humano", conta.

Apesar do nervosismo inicial, ela logo se encontrou na personagem. "No começo, o volume de texto me assustou, era o meu primeiro trabalho com uma carga tão grande. Mas depois que entendi a Luciana, ela tomou conta de mim. Eu ia dormir com ela, acordava com ela. Já não era mais a Gabi ali. Era ela, por inteiro."

Luciana é obstinada, sensível e leal — três traços que também definem Gabi. "Me vejo muito na forma como ela protege aquilo em que acredita. Eu também sou assim, não aceito injustiças, não abaixo a cabeça fácil."

Antes de viver sua primeira protagonista, Gabi já colecionava importantes trabalhos na carreira. Ela integrou o elenco da novela Fuzuê, da TV Globo, participou de dezenas de peças de teatro e também estará na 4ª temporada de Arcanjo Renegado, série original do Globoplay, que tem previsão de lançamento ainda para este ano. Agora, com O Que Não Falamos, Gabi se prepara para marcar de vez seu nome entre os talentos mais promissores da nova geração.