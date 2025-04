Time Warp Brasil 2025: confira todas as informações sobre o festival

O Vale do Anhangabaú fica no centro de São Paulo, com fácil acesso às linhas do metrô Anhangabaú (linha vermelha) e São Bento (linha azul) que estão a poucos minutos a pé das entradas do Time Warp Brasil 2025. O Time Warp Brasil conta com operações especiais da Polícia Militar e das autoridades de trânsito para um melhor funcionamento das saídas e chegadas de aplicativos de transporte. Recomenda-se o uso destes meios para acesso ao festival.

Disponíveis nas versões Day Pass (1 dia) e Passaporte (2 dias), com opções de Pista e Backstage, nas modalidades: Meia, Meia Social e Inteira.

Produzido pela maior agência de eventos e bookings da América Latina, o Time Warp se consolidou como o principal evento dedicado ao Techno e House no Brasil. Graças à curadoria artística de ponta, tecnologias que proporcionam visuais imersivos para o público e uma infraestrutura imponente para completar a experiência de quem o frequenta.

Serviço:

Data: 2 e 3 de maio de 2025

Local: Vale do Anhangabaú, São Paulo