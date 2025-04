Bailarino da Escola Bolshoi é contratado para a Ópera de Kazan na Rússia

"Durante todos esses anos no Bolshoi, sempre enxerguei a Rússia como um objetivo de carreira, por conta do balé clássico. Só de estar lá, dançar naquele palco, já me sentia realizado. A Ópera de Kazan é uma das maiores companhias do país, e fazer parte disso é ver todo o meu esforço ao longo desses oito anos no Bolshoi dando resultado", disse Arthur.

Agora, conquistando seu lugar em uma prestigiada companhia russa, Arthur Libertini dá um novo passo em sua trajetória, realizando o sonho que começou quando ainda era um menino apaixonado pela arte do balé.

Arthur Libertini é natural de Jundiaí/SP, Arthur Libertini sempre foi uma criança ativa e, ainda pequeno, começou a frequentar aulas de dança de rua por influência de seu primo. Foi na escola de dança que teve seu primeiro contato com o balé e, aos poucos, se apaixonou pela modalidade, descobrindo que poderia seguir uma carreira na dança. Logo percebeu que a Escola Bolshoi seria um dos melhores caminhos para a realização de seu sonho. Seu processo seletivo em Joinville, no entanto, foi desafiador: um mês e meio antes da audição, quebrou o pé ao cair da cama. Mesmo assim, decidiu seguir em frente e participou da seleção, adaptando-se às limitações físicas. Para sua surpresa, foi aprovado, ingressando na segunda série do curso técnico aos 13 anos.

Durante os sete anos em que estudou na Escola Bolshoi, Arthur contou com o apoio fundamental de seus pais, que sempre incentivaram sua paixão pela dança. Como sua família não pôde se mudar para Joinville, ele viveu com uma mãe social durante sua formação. Formou-se em 2023 e foi contratado para a Cia. Jovem Bolshoi Brasil, onde permaneceu até sua mudança para Kazan.

"Desde criança, sempre quis estar em movimento, nunca conseguia ficar parado. O Bolshoi me deu a oportunidade de transformar essa energia em dança. Eu sabia o que queria para a minha vida, e a escola me mostrou o caminho, ensinando tudo o que eu precisava", contou Arthur.

Sobre a Ópera de Kazan