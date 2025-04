André Ramos celebra 50 anos com três festas

André Ramos e Gabriel Monteiro de Castro Imagem: Lucas Teixeira/Divulgação

A estrutura incluiu mais de 600 metros quadrados de toldo, decoração e menu inspirados nos night clubs de Paris e Nova York das décadas de 1970 e 1980. A decoração usou 1500 rosas vermelhas. Foram consumidas mais de 400 garrafas de champanhe ao longo da noite.

Festa André Ramos Imagem: Lucas Teixeira/Divulgação

O evento também contou com duas apresentações musicais, incluindo a do pianista Rafael Direito, além de performances variadas. A pista de dança permaneceu cheia até as 5h da manhã, quando foi servido um café da manhã.

Léo Dias e André Ramos Imagem: Lucas Teixeira/Divulgação

Segundo André, a noite reuniu amigos de diferentes fases da vida, com convidados de idades entre 20 e 100 anos. No momento do parabéns, houve chuva de papel picado e um brinde coletivo. A festa teve clima de anos 1990, com veludo vermelho na ambientação, cascatas de camarão e estações de ostras e lagosta no cardápio.