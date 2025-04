Bruno, do grupo KLB, estreia no universo da música techno

O artista Scorn, projeto solo de Bruno, conhecido nacionalmente por sua trajetória ao lado dos irmãos no grupo KLB, lança sua mais nova faixa, "Sacrifice (Original Mix)", nas principais plataformas digitais em parceria com a Radar Records.

Scorn (Bruno) Imagem: Reprodução

O lançamento marca uma nova fase em sua carreira, consolidando sua incursão no universo da música techno. Com uma sonoridade densa, pulsante e imersiva, "Sacrifice" revela o amadurecimento de Bruno como produtor musical, refletindo anos de dedicação e pesquisa dentro da música eletrônica. A faixa equilibra atmosferas sombrias e batidas hipnóticas, entregando uma experiência sonora que dialoga com as pistas mais exigentes da cena underground.