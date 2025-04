Isabella Blanco e Léo Shehtman lançam coleção de joias masculinas

A designer de joias Isabella Blanco - há 16 anos à frente de sua marca de "joias com história" - e o arquiteto Léo Shehtman, atuante há quase 40 anos no ramo de arquitetura e design, estão lançando sua primeira coleção de joias masculinas, unindo a expertise em antiquariato da designer e a visão contemporânea do arquiteto.

Isabella Blanco e Léo Shehtman Imagem: Divulgação

Batizada de Lúmen, a coleção une o clássico e o moderno, trafegando em harmonia, e a história e a inovação se fundem em peças únicas. Toda confeccionada em prata 925, a coleção é inteiramente artesanal.