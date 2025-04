Festival Literário Internacional de Poços de Caldas chega à 20ª edição

No dia 2 de maio, às 14h30, o Festival Literário Internacional de Poços de Caldas (Flipoços) recebe a palestra "Imagem, Arte e Palavra - Narrativas em Movimento", com o fotógrafo, curador e produtor cultural Renato Negrão. O encontro será no Café Concerto, localizado no Parque José Affonso Junqueira, no centro da cidade, e contará também com a participação de Ivana Panizzi e Elisa Stecca.

A atividade integra a programação da edição de 20 anos do Flipoços, que acontece até 4 de maio de 2025. Com o tema "Biografias: Celebrando a Vida Através do Tempo", o evento propõe uma reflexão sobre as diferentes formas de contar histórias humanas, desde as experiências pessoais até os registros históricos e culturais.