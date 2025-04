Meghan Markle em suas próprias palavras

SOBRE AS CRÍTICAS PESSOAIS

"Pode ser muito libertador quando você para de tentar provar. Você não está provando nada a ninguém além de si mesmo. E isso leva muito tempo e muita dor, e pelo menos na minha experiência, mas simplesmente ir em frente sem uma energia de "já superei". Eu não me importo. Não, eu me importo. Eu não preciso provar isso para você. E se você não consegue ver, não preciso provar para você por que isso é uma perda sua. Sei que sou uma ótima amiga e sei o tipo de mãe que sou, e sei o tipo de ser humano que sou, e sei como me apresento e amo poder ser essa pessoa com as pessoas que amo. Então, você sabe, dignidade. Talvez parte da dignidade venha quando você pára de sentir que está no lugar de provar isso".

SOBRE OS FILHOS ARCHIE E LILIBET

"Sei que eles vão sentir ninguém nunca amou alguém mais do que a nossa mãe nos amou. E eu coloco isso em prática. Realmente quero ser boa nisso. Acho que muitas coisas vêm naturalmente e muitas coisas você também pode, todos nós podemos usar ferramentas. Uma amiga me disse ano passado que criou uma espécie de endereço de e-mail secreto para os filhos, que ela dará a eles em algum momento da vida. E ela simplesmente enviava para eles fotos aleatórias, aquelas fotos que você não vai colocar em um porta-retratos. Achei que seria uma ótima cápsula do tempo para criar para eles, porque eu costumava ter álbuns de recortes e fotos, mas já passamos dessa geração. Então criei para as crianças esses endereços de e-mail que são como nomes de novo, que você nunca imaginaria que eu daria a elas em algum momento da vida delas, quando forem mais velhas. Antes de ir para a cama, quase todas as noites, eu mando e-mails para elas. Tipo: aqui está o boletim de hoje. Ou aqui está uma foto de vocês dois tomando café da manhã. Ou aqui está você brincando com as coisas que você não vai emoldurar, as coisas que você não vai colocar na caneta e no papel em um diário. Mas elas vão acabar tendo um em algum momento da vida, talvez quando tiverem 16 ou 18 anos. Digo isso, aqui está um e-mail que eu estava guardando para você. Sua vida inteira e aqui está tudo e cada momento em que eu queria te dizer o quanto eu te amo e o quanto estou orgulhosa de você, em casa, de todas as coisas. Isso me emociona por elas poderem olhar para trás e dizer: "Meu Deus, ela nos amou tanto". E acho que essa é a melhor parte de ser mãe, e nós voltamos a usar uma linguagem de amor ou presentes. Não se trata da grandiosidade de um gesto. Trata-se de "eu te vejo, estou te nutrindo e te vejo tão profundamente", e eu amo poder ver seu crescimento e estou tão orgulhosa delas".