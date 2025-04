Claudia Métne une forças contra os maus-tratos aos animais

A influenciadora e embaixadora da causa animal, Claudia Métne, reforça seu compromisso com o bem-estar dos pets ao liderar uma nova campanha em união com a moda da ONG Caramelo que atua na proteção e adoção de animais em situação de abandono. A ação visa conscientizar o público sobre a importância do respeito, amor e cuidado com os animais.

Claudia Métne Imagem: Divulgação

Com o slogan "Diga não aos maus-tratos!", a iniciativa não só levanta a bandeira da proteção animal, mas também incentiva ações concretas em prol de uma sociedade mais justa e empática. A união entre moda e causa social traz visibilidade ao trabalho da ONG e amplia a rede de apoio a animais vulneráveis.