Chef Olivier Anquier inaugura nova padaria

Após abrir novas unidades em São Paulo no ano passado, chegou o momento de retornar à região central, onde a Mundo Pão já esteve presente no térreo do edifício Esther em 2017. "Estou em São Paulo há 45 anos e no Centro há 17 anos. É uma grande alegria reabrir minha padaria aqui no cruzamento das avenidas Ipiranga e São Luís, ao lado do edifício Itália, na alma da cidade. São 30 anos de panificação em São Paulo e agora estamos em um novo capítulo da minha trajetória", comenta Olivier Anquier. O chef "levantou a bandeira" da panificação da família em 1993 quando mudou o cenário nacional e abriu a Pain de France, na época no bairro Higienópolis. Após 31 anos ela se tornou a Mundo Pão do Olivier.

Mundo Pão do Olivier Imagem: Mundo Pão do Olivier/Divulgação

Além da padaria no Centro, três outras unidades estão espalhadas por São Paulo: o quiosque no Conjunto Nacional (2022) e nos shoppings Morumbi e Anália Franco (abertos em 2024). A padaria está em pleno projeto de expansão. Ao lado de Olivier está o sócio Rafael Ribeiro. "Iniciamos a obra no ano passado, aqui onde era a antiga joalheria Amsterdam Sauer, e hoje trazemos as nossas joias. É um trabalho realizado com alma", afirma Rafael.

O cardápio da padaria conta com o tradicional Croissant (R$18,80), P72 (pão com 72h de fermentação por R$ 9,80), Tranças recheadas (R$14,90), Suculentos (massa folhada com recheio doce por R$21) e pratos rápidos como a Salada Myriam (mix de folhas, queijo de cabra, tomates cereja, azeitonas pretas, molho pesto e molho da casa - acompanha torradas de P72 - por R$58). Para beber, opções quentes e frias.

SERVIÇO:

Padaria Mundo Pão do Olivier