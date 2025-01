Esposa de Martinho da Vila abre fazenda onde o artista nasceu para visitas.

O Instituto Cultural Martinho da Vila (ICMV), localizado em Duas Barras, no interior do Rio de Janeiro, é um espaço dedicado à memória e ao legado do cantor, compositor, escritor e ativista Martinho da Vila. Sob a presidência de Cléo Ferreira, esposa do artista, o ICMV se prepara para um marco: a abertura oficial para visitação, que acontecerá no dia 12 de fevereiro, data de aniversário de Martinho. O evento será exclusivo para convidados, destacando a importância do local como um ponto de preservação cultural e histórica.

Cléo Ferreira e Martinho da Vila Imagem: Divulgação

Fundado em 2004 o ICMV foi concebido como um projeto baseado em três pilares: a preservação da memória histórica, o fortalecimento da cultura popular regional e a inclusão social na zona rural. Antes da pandemia, o ICMV oferecia oficinas de música, como violão, cavaquinho e percussão, além de atividades como teatro, artesanato cultural e utilitário e dança de salão para a terceira idade. Entre as iniciativas mais marcantes, destacamos o curso de alfabetização para adultos, que se tornou um dos maiores legados para a região Norte Fluminense.