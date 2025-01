Como eles se conheceram - John Lennon e Paul McCartney

No palco, John Lennon, usando uma camisa xadrez, cantava Come Go with Me, dos Del Vikings.

"Ele não sabia a letra", relembrou Paul, "mas não importava, pois nenhum de nós sabia cantá-la. O refrão era: 'Come little darling, come and go with me, I love you darling', e John estava cantando: 'Down, down, down to the penitentiary'."

Quando os Quarry Men pararam para o intervalo, Paul e Ivan circularam pela festa e retornaram às 18h para assistir à segunda parte da apresentação. Após o show, os integrantes da banda levaram os instrumentos para o outro lado da rua, onde iriam tocar em um baile dentro da igreja de St. Peter naquela mesma noite.

Ivan levou Paul até onde a banda estava, apresentou-o a John e aos outros integrantes. John e Paul não conversaram muito, até que Paul, sendo canhoto, pegou o violão destro de John, virou-o de cabeça para baixo e tocou Twenty Flight Rock, de Eddie Cochran.

"Fiquei muito impressionado ao ver Paul tocando Twenty Flight Rock", relembrou John. "Estava claro que ele sabia tocar violão. Pensei: 'Ele é tão bom quanto eu'. Até então, eu sempre tinha sido o melhor."

Paul também tocou Be-Bop-A-Lula, de Gene Vincent, um pot-pourri de músicas de Little Richard, ensinou John a tocar Twenty Flight Rock e até a afinar o violão.

"Virei para ele logo na primeira vez que nos vimos e perguntei: 'Quer entrar para o grupo?'", recordou John. "E ele disse sim no dia seguinte, se me lembro bem."