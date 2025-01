Como eles se conheceram - Mick Jagger e Keith Richards

Sete anos depois, em uma manhã fria de 1961, Mick encontrou seu antigo colega Keith na plataforma da estação de trem de Dartford. Na época, Mick frequentava a London School of Economics, graças a uma bolsa de estudos. Keith, que estudava no Sidcup Art College, reconheceu Mick e percebeu que ele carregava discos de Little Walter, Muddy Waters e Chuck Berry. Descobrindo interesses em comum em rock e blues, Keith convidou Mick para tomar chá em sua casa. "Ele começou a tocar aqueles discos", relembrou Keith, "e eu adorei".

Mick, que cantava em uma banda chamada Blues Boys, convidou Keith, que tocava guitarra, para entrar no grupo. Em 1962, Mick e Keith passaram a integrar a Blues Incorporated, banda que incluía o guitarrista Brian Jones e o baterista Charlie Watts.

No final do ano, vários membros do grupo — Mick, Keith, Brian, Charlie e o baixista Bill Wyman — decidiram formar outra banda: os Rolling Stones. Eles tocaram juntos pela primeira vez no dia 24 de fevereiro de 1963, na boate Crawdaddy, em Londres.

Do livro "Como Eles se Conheceram", de Joey Green.