Lançamento de série de Meghan Markle é adiado para março

Segundo a nota da plataforma, Meghan pediu a alteração da data e encontrou o apoio total da Netflix. "O lançamento do programa — uma homenagem sincera à beleza do sul da Califórnia — foi transferido de sua data de estreia anunciada anteriormente em janeiro para 4 de março, devido à devastação contínua causada pelos incêndios florestais de Los Angeles", diz a nota.

"Sou grata aos meus parceiros da Netflix por me apoiarem no adiamento do lançamento, enquanto nos concentramos nas necessidades daqueles afetados pelos incêndios florestais em meu estado natal, a Califórnia", disse a duquesa.

Meghan e Harry, que vivem em Montecito, a cerca de 145 km ao norte da área de Los Angeles, publicaram notas de solidariedade às vítimas dos incêndios, e visitaram o Centro de Convenções de Pasadena, conversando com moradores locais e socorristas. A visita de poucos minutos foi registrada por fotógrafos da TMZ e emissoras de TV americanas e, obviamente, gerou discussão entre os que não gostam do casal e desconfiam de que estão aproveitando a tragédia para recuperar a imagem negativa. Mas nada que Meghan e Harry façam hoje em dia está livre de críticas.

O fato é que, mesmo ganhando mais quase dois meses de adiamento, todos concordam que "Com Amor, Meghan" é apontado como a última chance para o casal provar que pode sobreviver publicamente sem estar falando da Família Real. O programa, que é descrito como uma mescla de "instruções práticas e conversas francas com amigos, novos e antigos", é bem próximo do que Meghan já fazia antes de se casar com Harry. Em outras palavras, está em casa.

Serão apenas oito episódios e os críticos discutem se esse será um recomeço ou um último esforço, Meghan parece determinada a provar que seu espaço na mídia pode existir por mérito próprio. O público terá a palavra final.