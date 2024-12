Como eles se conheceram - Joe DiMaggio e Marilyn Monroe

DiMaggio, intrigado por uma foto publicitária de Marilyn ao lado do jogador de beisebol Gus Zernial, havia pedido a seu amigo David March, que era agente de Marilyn na época, para organizar o encontro. No sábado, 15 de março, às 6h30 da noite, DiMaggio, March e sua namorada chegaram ao restaurante Villa Nova, localizado no Sunset Boulevard, em Hollywood, e esperaram por Marilyn. Ela chegou duas horas atrasada.

"Tem uma bola azul exatamente no meio do nó da sua gravata", comentou Marilyn a DiMaggio, que vestia um terno cinza e uma gravata com bolinhas azuis. "Demorou muito para conseguir arrumá-la desse jeito?"

DiMaggio, conhecido por seu temperamento reservado, falou pouco naquela noite. Enquanto isso, March contou histórias de suas aventuras em Hollywood. Mickey Rooney, que também estava jantando no restaurante, se juntou ao grupo, bajulando DiMaggio, seu ídolo do beisebol. Perto das dez da noite, Marilyn se despediu e foi para casa.

No dia seguinte, DiMaggio telefonou para Marilyn e a convidou para um jantar a dois. A partir de então, o Cadillac azul de DiMaggio, com a placa "JOE D", tornou-se uma visão frequente estacionado em frente ao prédio de Marilyn no Doheny Boulevard, em Hollywood.

Do livro "Como Eles se Conheceram", de Joey Green.