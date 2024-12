Sky Hall Garden Bar oferece masterclass de coquetelaria

Nesta terça-feira (03), o Sky Hall Garden oferece uma masterclass de coquetelaria com o mixologista da casa, Renan Tarantino, bicampeão do Melhores da Taça (2023-2024). Na ocasião, serão ensinadas técnicas práticas para preparar drinks clássicos e autorais com whisky, e ainda haverá degustação de seis coquetéis harmonizados com aperitivos e prova rara de um Glenfiddich 12 anos, de 1973. A aula acontece em um ambiente exclusivo para networking, das 19h às 21h, nos Jardins, em São Paulo.

Imagem: Tati Frison/Divulgação