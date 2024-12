Montando a Árvore de Natal: como atrair boas energias e realizações

A árvore de Natal, com seu formato triangular, é associada ao elemento fogo, que simboliza transformação e renovação. Esse elemento é capaz de transmutar energias negativas, enviando-as ao universo e abrindo caminho para novos desejos e intenções. Além disso, a forma triangular também pode ser vista como uma representação da trindade divina: Pai, Filho e Espírito Santo.

Imagem: Reprodução

Os enfeites em fomato de bolinhas, populares em árvores de Natal, possuem um simbolismo especial. Eles representam o movimento constante de energia dentro da casa, circulando e promovendo harmonia. Cada cor das bolinhas carrega um significado próprio:

Vermelha: proteção e amor

Dourada: dinheiro e prosperidade

Verde: saúde e esperança

Azul: fluidez e movimento

Rosa: amor e amor-próprio

Branca: paz e equilíbrio

Prata: intuição e sensibilidade

Escolher as cores de acordo com as intenções pessoais pode ajudar a vibrar essas energias no ambiente.