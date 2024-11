Prêmio Destaque Imprensa Digital celebra o Teatro Musical

Com idealização do jornalista e ator Joaquim Araújo, ao lado dos cofundadores e também jornalistas Grazy Pisacane e Wall Toledo, e em homenagem ao saudoso Pedro de Landa (in memoriam), o prêmio reafirma seu compromisso em prestigiar a excelência e o impacto cultural das produções de Teatro Musical na capital paulista, destacando aqueles que fizeram a diferença no período de 01 de novembro a 30 de outubro.

Tiago Abravanel Imagem: CMS Photography / Lucas Nave @cmsphotographybrazil

Diversos anfitriões subiram ao palco para entregar os troféus das 18 categorias da premiação, entre estrelas dos palcos, das telas e da música, como Claudia Raia, Jarbas Homem de Melo, Vanessa da Mata, Jota.pê, Diego Martins, Laura Castro, Thati Lopes, George Sauma, Diego Montez, Hugo Bonèmer e Ivan Parente passaram por lá.

Prêmio Destaque Imprensa Digital Imagem: CMS Photography / Lucas Nave @cmsphotographybrazil

Entre os 28 espetáculos avaliados e 22 indicados, o musical "Hairspray" foi o grande destaque da noite, levando cinco troféus, incluindo o Destaque Musical Voto Popular. "Beetlejuice: Os Fantasmas se Divertem" brilhou com quatro prêmios, entre eles o de Destaque Musical Estrangeiro, enquanto "Clara Nunes - A Tal Guerreira" foi coroado como Destaque Musical Brasileiro. Confira a lista completa dos premiados no perfil oficial do Instagram do Prêmio Destaque Imprensa Digital.

