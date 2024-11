III Prêmio UNIP Design de Moda homenageou o estilista Christian Dior

O desfile do IIII Prêmio UNIP Design de Moda foi organizado por estudantes que reinterpretam o legado de Dior com um olhar contemporâneo e inovador. Foram 63 produções exclusivas que expressam a trajetória do estilista desde 1947 até 1057. Em um cenário criado especialmente para a ocasião, a direção artística contou com a particiapação do Ballet Cisne Negro e Sandra Di Gênio, reitora da UNIP, deu total apoio e incentivo a iniciativa.

Charles Mathias, estilista formado pela UNIP, recriou o vestido "Miss Dior" Imagem: Divulgação