G10 Favelas lança a campanha "Embaixadores Por um Natal Sem Fome"

No próximo dia 4 de novembro será celebrado o Dia da Favela, data simbólica que, desde 1900, representa a força, a resiliência e o potencial transformador das comunidades periféricas do Brasil. Para marcar essa ocasião, o G10 Favelas - bloco de líderes e empreendedores de impacto social das favelas, liderado por Gilson Rodrigues, que visa o fortalecimento econômico e social das favelas brasileiras - promoverá uma série de atividades no seu pavilhão social em Paraisópolis, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento e o bem-estar das comunidades.

Imagem: Divulgação

O evento reunirá palestras sobre empreendedorismo, painéis de discussão e workshops para o aprimoramento profissional e pessoal dos moradores, celebrando as conquistas das favelas e promovendo novas oportunidades de crescimento. Como parte das comemorações, o G10 Favelas lança oficialmente a campanha "Embaixadores Por um Natal Sem Fome", com o objetivo de arrecadar fundos para a compra de alimentos destinados a famílias em situação de vulnerabilidade em todo o país.

Para participar e contribuir com a campanha ajudando a transformar vidas, basta acessar o link da doação: https://doa.re/FdlQ.