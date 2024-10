Monja Coen Roshi apresenta palestra inédita em São Paulo

Monja Coen Roshi, uma das principais vozes do Zen Budismo no Brasil, compartilhará reflexões sobre a importância da presença plena, do foco no aqui e agora e na construção de uma mente em paz. Com décadas de prática e ensinamentos, ela abordará como a falta de tranquilidade e a irritação podem ser sintomas de uma mente que se perde em preocupações sobre o futuro ou se prende a problemas que não podem ser resolvidos no momento. Segundo a Monja, aquele que encontra a paz interior, encontra também a iluminação, livrando-se da necessidade de reagir impulsivamente com raiva ou dor.

Ao trazer os ensinamentos sobre a arte de cultivar a paz interna, Monja Coen instiga o público a refletir sobre questões fundamentais da vida: Qual é a sua verdadeira inspiração? Como encontrar seus propósitos e paixões para viver de forma mais plena e tranquila? Com sua sabedoria e abordagem acolhedora, a Monja guiará os participantes em uma jornada de autoconhecimento e despertar.

SERVIÇO

Palestra: Monja Coen Roshi - "Mente de Paz, Mente Iluminada"

Data: 21 de novembro de 2024

Horário: 20h às 23h

Local: Teatro Bradesco - R. Palestra Itália, 500, 3° Piso, Perdizes, São Paulo

Ingressos: Uhuu.com