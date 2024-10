Obras de Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi celebram o Dia Mundial da Ópera no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no Recital Canto e Piano, com a participação de cantores solistas e da pianista e diretora musical Priscila Bomfim. O homenageado do ano é o tenor Carlo Bergonzi, que em 2024 completa o centenário de nascimento e 10 anos de morte. A data será comemorada em duas apresentações: dia 24, no Municipal ao Meio-Dia, com ingressos a dois reais, e no dia oficial, 25, às 19h. Os ingressos estão disponíveis através do site oficial ou na bilheteria do Theatro.

Priscila Bomfim Imagem: Daniel Ebendinger/Divulgação