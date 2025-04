Como eles se conheceram - Ringo Starr e Barbara Bach

Na época, no entanto, Ringo estava comprometido com a modelo Nancy Andrews, e Barbara, que aguardava a finalização do divórcio com o industrialista Augusto Gregorini, namorava o cinematografista Roberto Quezada. Roberto aceitou o fim do relacionamento, mas Nancy, por outro lado, contratou o advogado Marvin Mitchelson para processar Ringo, exigindo uma pensão pela relação estável que haviam mantido. (Mitchelson já havia representado Michelle Triola contra seu ex-namorado, o ator Lee Marvin, estabelecendo o direito à pensão para casais não casados na Califórnia.)

Ringo e Barbara anunciaram que pretendiam se casar assim que o divórcio dela fosse finalizado. Enquanto aguardavam, passaram a viver juntos em uma casa alugada perto da Sunset Boulevard, planejando a compra de uma residência avaliada em dois milhões de dólares.

No dia 27 de abril de 1981, Barbara tornou-se oficialmente a segunda Sra. Richard Starkey em uma cerimônia no cartório de Marylebone, celebrada por Joseph Jevons, o mesmo oficial que, 12 anos antes, havia casado Paul e Linda McCartney no mesmo local. O casamento contou com a presença dos McCartney, de George Harrison e de Yoko Ono, viúva de John Lennon. O fotógrafo Terry O'Neill registrou a primeira reunião dos três Beatles após a morte de Lennon, acompanhados de suas esposas norte-americanas e de Yoko.

Do livro "Como Eles se Conheceram", de Joey Green.