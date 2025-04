Filme sobre Luiz Gonzaga estreia em junho

Com direção de Diogo Fontes e Marcos Carvalho, o longa-metragem "Luiz Gonzaga - Légua Tirana" chega aos cinemas brasileiros no dia 12 de junho. A produção, distribuída pela O2 Play, estreia no período das tradicionais festas juninas no nordeste, principalmente em Pernambuco, terra do Rei do Baião. No elenco, estão nomes como Luiz Carlos Vasconcelos, Cláudia Ohana e Tonico Pereira, além de talentos regionais.

"Luiz Gonzaga - Légua Tirana" Imagem: O2 Play/Divulgação

O filme retrata a vida e obra de Luiz Gonzaga do Nascimento, conhecido como o Rei do Baião, e mergulha desde a infância e adolescência do artista, explorando suas raízes de retirante do Sertão nordestino, revelando as conexões profundas entre sua música e a rica e complexa cultura que marcou sua obra. Gonzaga é apresentado como símbolo da fusão cultural e da identidade nordestina, por ter sido capaz de unir influências históricas, religiosas e étnicas em sua música cativante.