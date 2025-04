Allan Souza Lima fala sobre pertencimento latino e carreira internacional

Allan Souza Lima Imagem: Divulgação

Antes da viagem, Allan também integrou o elenco de "Lusco-Fusco", longa que celebra o cinema independente e aposta numa narrativa estruturada pela experiência da sororidade. Ali, o ator não habita o centro da indústria, mas a margem — e é precisamente nesse solo de resistência criativa, onde a arte ainda tensiona a máquina, que sua voz adquire novas camadas: "Sempre me interessou mais aquilo que escapa, que não se deixa capturar de imediato pelo olhar dominante. A América Latina, inclusive, talvez seja a própria definição do que escapa — não apenas como conceito geopolítico, mas como pulsação estética, como desvio ontológico. Ela não se fecha numa identidade única, não se oferece pronta ao consumo. É híbrida, contraditória, indomada. E é justamente por isso que vive. O cinema independente, mesmo com todas as suas fricções e precariedades, é irmão disso. Ele também escapa. É nesse lugar que me interessa habitar: um espaço onde o fazer artístico ainda carrega o risco, o ruído e a urgência".

Essa busca pela latinidade enquanto experiência plural — e jamais mero adjetivo geográfico — tem amparo histórico. Como bem apontaram pensadores como Aníbal Quijano e Walter Mignolo, a "colonialidade do poder" segue operando nas estruturas simbólicas que definem o Sul global. Nesse contexto, a arte é uma interzona insubmissa, e o audiovisual, ao dar corpo ao que foi desautorizado, converte-se em ferramenta de reencantamento e contra-colonização estética: "Quando você nasce no Brasil, você já nasce em tensão. É o tempo inteiro a tentativa de se situar num mapa que nos foi desenhado por fora. Mas aí você chega no México e escuta uma canção indígena numa rádio popular, ou vê uma série onde o protagonista fala náhuatl, e entende que essa tensão é a nossa força. A América Latina é o que resiste, o que transborda".

"Cangaço Novo", por sua vez, é mais do que um sucesso de audiência na plataforma da Amazon. A série propõe uma releitura do fenômeno histórico do cangaço, atualizando suas figuras emblemáticas e suas tensões. No centro da trama, Souza Lima interpreta um homem urbano que retorna à terra natal e, nesse retorno, se desfaz das ficções contemporâneas para reencontrar um outro tempo — tempo de atravessamentos, de paisagens rachadas pela memória, de códigos de honra que operam à margem da lei.

Essa lógica, no entanto, não é exclusividade brasileira. É uma assinatura continental: "O que chamam de desordem, a gente chama de ginga. O que chamam de caos, a gente vive como ritmo. Quero explorar essa gramática do Sul; seja no sertão, seja em Oaxaca, seja em Medellín. Nosso cinema, nossa arte, precisa abandonar o desejo de agradar e assumir o desejo de desobedecer".

Tendo criado laços com companheiros de ofício do México e aberto caminhos para co-produções latino-americanas, o ator construiu um mapa afetivo da América Latina. Uma América que se fala em português, espanhol, guarani, quechua, e tantas outras línguas silenciadas. Uma América que ainda resiste à caricatura de exótico e insiste em se contar como complexidade viva. Nas palavras do próprio: "Faz tempo que abri mão da urgência de ser entendido pelo Norte. Não me interessa mais priorizar a tradução da minha experiência para uma gramática que não foi feita para nos acolher. O que me move hoje é ser lido, ou melhor, sentido, pelas entrelinhas do hemisfério sul — esse lugar que não se resume à geografia, mas que pulsa com força telúrica. Acredito na potência que é a América Latina, em todos os sentidos: cultural, espiritual, político, sensível. Não é à toa que a espinha dorsal do planeta é a nossa cordilheira. Há algo de tectônico em nós. Algo que sustenta e, ao mesmo tempo, treme. Quero falar com o que há de mais antigo e mais novo em nós: esse solo quente e instável que pensa e insiste em sonhar mesmo quando tudo à volta desaba".