Brunete Fraccaroli celebra a chegada do primeiro neto

A arquiteta Brunete Fraccaroli, conhecida por seu estilo vibrante e por sua participação no programa Mulheres Ricas, da Band, acaba de assumir um novo papel: o de avó. O aguardado nascimento de Daniel Fraccaroli Simberg, filho de Juliana Fraccaroli e Bráulio Simberg, trouxe uma onda de alegria à família.

Brunete Fraccaroli Imagem: Divulgação

Com 46 cm e 2.680 gramas, Daniel nasceu saudável e encantou a todos com seus olhos azuis. O pequeno Daniel nasceu no dia 13 de outubro, às 06h14, na maternidade do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.