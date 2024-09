G10 Favelas realiza o Jantar Solidário em São Paulo

Desde o início da pandemia da Covid-19, a organização já distribuiu mais de 5 milhões de cestas básicas em todos os 26 estados do país, além do Distrito Federal. Nos últimos quatro anos, o G10 tem se dedicado de forma incansável à luta contra a fome, realizando ações humanitárias que incluem a distribuição diária de marmitas solidárias para famílias em situação de vulnerabilidade — uma iniciativa que depende diretamente das doações para a compra de insumos.

"A queda acentuada nas doações tem prejudicado gravemente a continuidade das ações. Itens essenciais, como arroz e carne, estão em falta, e o impacto disso é devastador. A fome ainda é uma realidade implacável, com filas de pessoas em busca de alimentos crescendo diariamente. O que chama a atenção é o aumento expressivo de mulheres que, em um esforço desesperado, tentam alimentar suas famílias", afirma Gilson Rodrigues.

Empresários, apoiadores, colaboradores do G10 Favelas, além de líderes comunitários de todo o Brasil, jornalistas, artistas e celebridades, estarão presentes no evento. A noite será marcada pelas apresentações da 'Orquestra Filarmônica de Paraisópolis', do 'Ballet Paraisópolis' e do 'Instituto Unidos de Paraisópolis' com uma performance especial de percussão.

A arrecadação acontece por meio da venda de mesas para o jantar, além de doações que podem ser realizadas durante o evento e ao longo de todo o ano, através do site oficial.



SERVIÇO

Evento: Jantar Solidário - G10 Favelas

Local: Clube Atlético Monte Líbano

Data: 30 de setembro (segunda-feira)

Horário: 19h

Endereço: Avenida República do Líbano no. 2267, Moema, SP - CEP 04501-003