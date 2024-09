Baile de Primavera do Gueri-Gueri celebra Leci Brandão

A segunda edição do Baile de Primavera do Gueri-Gueri acontece no dia 28 de setembro no espaço de eventos Villaggio JK. A homenageada de 2024 é a compositora e cantora Leci Brandão, que completa 80 anos.

Imagem: Paulo Freitas e Ale Calavieri/Divulgação

No palco, se revezam Ivo Meirelles e o Bloco TBT com João Suplicy e Vitor da Candelária, mais os DJs Simone Khie e JarDJ Marcelo Faisal, acentuando os sets de brasilidades em meio a folia e samba. Tudo no compasso das passistas do Gueri-Gueri e da madrinha do baile desse ano, Tali Cipriano. Leci também se apresentará no evento. Paralelo à maratona musical, outras atrações são as obras de arte criadas especialmente para o evento pelo artista paulistano Gui Mancini. Elas serão projetadas em grandes painéis de led com referências à Mata Atlântica.