Espetáculo sobre Martinho da Vila estreia em São Paulo

"Martinho, Coração de Rei - O Musical" mergulha nas raízes africanas do sambista Martinho da Vila, revelando a profunda influência da Folia de Reis e de outras manifestações culturais afro-brasileiras em sua obra. A dramaturgia é de Helena Theodoro.

Martinho, Coração de Rei - O Musical Imagem: Erik Almeida/Divulgação

Com estreia em 20 de setembro, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, e já com temporada programada para o Rio de Janeiro em 2025 no Teatro Riachuelo Rio, "Martinho, Coração de Rei - O Musical" passeia pela vida e obra de um dos maiores sambistas do Brasil. Neste projeto, o produtor Jô Santana está novamente fazendo uma dobradinha com Miguel Falabella, parceiro com quem realizou o sucesso "Marrom, o Musical" e mais recentemente o espetáculo "A Partilha".