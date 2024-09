Lançamento de livros de Cazuza reúne estrelas da música

A sessão de autógrafos dos livros 'Meu Lance é Poesia' e 'Protegi teu Nome por Amor', ambos sobre Cazuza, com a Lucinha Araujo e Ramon Nunes Mello, movimentou o Itaú Cultural, em São Paulo, na noite da última segunda-feira (09). O evento reuniu várias personalidades do mundo artístico como Lobão, Wilson Sideral, Ana Cañas, Otávio Müller, Leda e Duda Nagle, Bela Gil, entre tantos. A lista de convidados foi pilotada pelos empresários e promoters Liège Monteiro e Luiz Fernando Coutinho.

Ramon Nunes Melo, Lucinha Araujo e Pedro Bial Imagem: Eny Miranda/Divulgação

Além da sessão de autógrafos, a noite contou com um pate-papo com os autores e Pedro Bial, show do cantor Almério e a participação especial de integrantes da Escola de Samba Camisa Verde e Branco, que vai homenagear Cazuza no próximo Carnaval. 'Meu Lance é Poesia' é um livro que reúne 238 poemas do Cazuza, entre os quais 27 são inéditos, criados entre 1975 e 1989. Já 'Protegi teu Nome por Amor' é uma fotobiografia com mais de 700 imagens que homenageiam a vida e obra de Cazuza.