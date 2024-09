Representante do Amapá vence o Miss Brasil Terra 2024

Na última sexta-feira, 30 de agosto, o palco do WTC Sheraton em São Paulo recebeu o Miss Brasil Terra 2024, apresentado por Leila Schuster, Miss Brasil 1993, e Flávia Cavalcante, Miss Brasil 1990.

Josiane Viana Imagem: Divulgação

O Miss Brasil Terra, reconhecido como um dos concursos de beleza mais conceituados do país, é liderado pelo empresário Marcelo Riformato e destaca-se por sua missão de promover a sustentabilidade e as causas socioambientais. A grande vencedora da noite foi Josiane Viana, representante do Amapá. Confira as fotos do evento: