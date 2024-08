A atriz Amanda Lee estará na série "Impuros" na Disney Plus

Amanda Lee está de volta às telinhas. A atriz, que estreou na TV em 1997, pode ser vista na quinta temporada da série "Impuros", no Disney Plus. "Fiquei extremamente feliz com esse trabalho. Sandra é uma personagem forte, muito interessante. E eu já adorava a série, fui muito bem recepcionada pelos meus colegas. Feliz demais com a repercussão de Impuros", diz a atriz.

Amanda ganhou projeção nacional com o seu trabalho em A Casa das 7 Mulheres, na TV Globo, e emendou trabalhos de sucesso na emissora carioca e na Record TV.