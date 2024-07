O "Diabo Veste Prada 2" deve ganhar sequência pela Disney

Nos anos 2000, o filme "O Diabo Veste Prada" se tornou um clássico, sendo o longa falado e assistido até os dias de hoje. As negociações com a 20th Century Films para a produção de um segundo longa estão rolando junto a Disney, que divulgou a sinopse, mas não cita a personagem de Anne Hathaway no filme até o momento.

"Diabo Veste Prada" Imagem: Reprodução

De acordo com a divulgação sobre a continuação, "O Diabo Veste Prada 2" acompanhará a editora-chefe da Runway Miranda Priestly (Meryl Streep) em um novo cenário editorial: o declínio das revistas impressas. Ela precisará se render à sua antiga assistente, Emily (Emily Blunt), que agora é uma executiva poderosa com milhões de dólares para investir em publicidade. Está tudo em fase embrionária ainda e o roteiro nem foi escrito, mas a personagem de Anne não foi citada, mas dá tempo para incluir Andrea Sachs, caso Anne Hathaway tope fazer a segunda parte do longa (ela já aceitou fazer "O Diário da Princesa 3"). A Disney negocia com Aline Brosh McKenna, roteirista do primeiro filme, para que ela escreva a continuação.