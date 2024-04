Hoje começa a edição 57 do SPFW - Sintonia

A abertura acontece no JK Iguatemi, na noite de hoje 09 de abril, com o desfile da Aluf e a participação da Orquestra Sinfônica Heliópolis, com a regência do maestro Edilson Ventureli, que apresentará um repertório com obras de Heitor Villa-Lobos, Antonin Dvorak e Alexander Alyabyev. A orquestra é a primeira em seu gênero no mundo criada em uma favela. Reconhecida mundialmente, ela integra o Instituto Baccarelli, que atende anualmente 1.400 alunos em Heliópolis. Seu patrono é o maestro Zubin Mehta.

SPFW Imagem: SPFW/Divulgação

Com 27 desfiles, o SPFW N57 celebra, de 09 a 14 de abril, a sintonia com um processo criativo contínuo de transformação. As marcas Aluf, Amapô, André Lima, Gloria Coelho e Lilly Sarti retornam à semana de moda, e duas estreiam: a cearense Catarina Mina e a paranaense Reptilia. No desfile, os músicos da orquestra vestirão roupas desenhadas pela estilista Ana Luiza Fernandes e feitas com algodão oriundo de agricultura renovável desenvolvido pela Vicunha. O SPFW N57 reafirma sua crença nesse processo criativo, resultado do trabalho e esforço de todos que acreditam que é possível transformar e produzir novas realidades. Um movimento que atravessa e transborda a própria moda, pluralizando suas conexões e expressões. É nessa sintonia que se constrói o futuro, alinhados com as demandas do novo século. Momento esperado do evento acontecerá no dia 14 de abril, pois a estilista Gloria Coelho abre o domingo na Galeria Nara Roesler, com desfile que celebra seus 50 anos de marca. No final da tarde, João Pimenta fará sua apresentação na cobertura do histórico Edifício Martinelli, no centro de São Paulo, dentro das celebrações pelo centenário do prédio, primeiro arranha-céu construído na capital paulista. "Estamos em um momento que pede essa sintonia, que precisa se traduzir em gestos e ações concretas para repensar o mundo", afirma Paulo Borges, diretor criativo e fundador do SPFW. "Com posições e gestos claros, reforçamos nossas crenças e laços com todos que compartilham da reinvenção em torno de um futuro em formação", completa Paulo Borges.