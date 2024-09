Gloria Gaynor retorna ao Brasil após 12 anos

Gloria Gaynor, a voz que imortalizou o hino "I Will Survive", retorna ao Brasil após 12 anos para uma única apresentação em São Paulo, no Espaço Unimed, no dia 21 de setembro (sábado).

Gloria Gaynor Imagem: Divulgação

Com uma carreira que atravessa cinco décadas, Gloria Gaynor apresentará clássicos como "Never Can Say Goodbye", "I Am What I Am" e, claro, "I Will Survive". Essa será a única oportunidade de vivenciar de perto a intensidade de uma performance que já conquistou plateias ao redor do mundo. Além de sua voz incomparável, o espetáculo contará com uma banda de dez integrantes e uma produção visual que fará dessa noite uma experiência única.

SERVIÇO:

GLORIA GAYNOR NO ESPAÇO UNIMED

Data: 21 de setembro de 2024 (sábado)

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo - SP)

Ingressos: Ticket360

Bilheterias do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - 01156-000, Barra Funda - São Paulo/SP)