'No Rancho Fundo': Quinota cai para trás ao flagrar mulher na cama de Artur

Nos próximos capítulos da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Quinota (Larissa Bocchino) quase morre do coração ao flagrar Blandina (Luisa Arraes) na cama de Artur (Túlio Starling) mais uma vez.

O que vai acontecer

Após ser humilhada pela mocinha, Blandina vai se queixar com o filho de Ariosto (Eduardo Moscovis). "E essa marca no teu braço? Tem um vergão... Quinota lhe bateu?", pergunta ele. "Não foi por querer, Artur! Eu tenho certeza! Quinota não seria capaz disso... Ela tem bom coração... Só ficou agitada, nem se deu conta da força que usou pra me botar pra fora de sua casa. Agiu com a emoção...", responde a trambiqueira.