Peças raras da História do Brasil são expostas e leiloadas

A mansão réplica do Pateo do Collegio, localizada próxima ao Palácio dos Bandeirantes, edifício-sede do Governo do Estado de São Paulo e residência oficial do governador, realizará a 2º edição do Leilão Residencial on-line de 23 a 26 de setembro, a partir das 20h com exposição imersiva e presencial de 14 a 22 de setembro.

Mansão réplica do Pateo do Collegio Imagem: Divulgação

O acervo de mais de 700 peças raras com valor histórico são pertencentes ao espólio do José Celestino Bourroul e da sua esposa Cárbia, colecionadores aficionados pela história do Brasil e que durante 60 anos dedicaram-se a colecionar peças exclusivas e raras e que irão a leilão pelos filhos do casal.