Marcelo Felmanas realiza a segunda edição da Casa 6F

Imagem: Divulgação

O evento contará com uma série de rodas de conversa que abordam temas relevantes e contemporâneos do varejo, criando uma plataforma para o intercâmbio de ideias entre lojistas, profissionais do setor, empreendedores e entusiastas. As ativações exclusivas são outro destaque da edição, proporcionando experiências imersivas e interativas que conectam os visitantes com as marcas. Para agendar uma visita, basta fazer o cadastro no link