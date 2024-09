Nova coleção Oro di Doccia da Ginori desembarca "Na Mesa com Ju"

Juliana Souza, CEO e diretora criativa da marca "Na Mesa Com Ju" e o Relações Públicas Beto Pacheco comandaram um almoço na loja do Shopping Cidade Jardim na última terça-feira (17) para celebrar a chegada das novas linhas Oro di Doccia, da Ginori 1735, e a coleção exclusiva de pratos da marca italiana Bitossi, ambas disponíveis com exclusividade no Brasil.

Beto Pacheco e Juliana Souza Imagem: Iara Morseli/Divulgação

As novas coleções apresentam peças pintadas à mão, com detalhes em ouro 22k, cores vibrantes e estampas divertidas e delicadas. Juliana também apresentou outra novidade, os produtos Smeg, em diversas cores, modelos e os itens collab com a grife italiana Dolce Gabbana.