Lancha de Ayrton Senna será atração em exposição

A lancha chamada "Pole Position", com seus estofados brancos, permanece 100% inalterada desde que Senna a utilizava em lugares como Angra dos Reis e Ilhabela. Danilo Iakimoff, atual proprietário, destaca o valor emocional da embarcação: "Este barco era a paixão do Ayrton. Ele supervisionou cada detalhe, desde o reforço do casco até a escolha do motor de 225 cavalos, que era três vezes mais potente do que o necessário. Para ele, velocidade e emoção eram fundamentais, tanto nas pistas quanto nas águas", explica.

Ayrton Senna Imagem: Jacoto Junior/Divulgação

Além da potência impressionante, a lancha preserva marcas de uso, como riscos que, segundo Danilo, foram deixados pelas próprias aventuras de Senna. "Esses detalhes são essenciais para manter viva a memória do piloto. Nunca vou repintar essas marcas. Elas contam a história de quem ele era e do que vivia nesse barco", detalha.

No São Paulo Boat Show, além do barco de Senna, o público poderá conhecer os principais lançamentos do setor náutico que estarão em destaque. O evento reunirá mais de 150 embarcações nacionais e internacionais.

SERVIÇO

São Paulo Boat Show

Quando: De 19 a 24 de setembro

Onde: São Paulo Expo | Exhibition & Convention Center. Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km - Vila Água Funda, São Paulo - SP, 04329-900