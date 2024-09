Programação do Rock in Rio hoje (20/9): shows, horários e onde assistir

Os fãs do Rock in Rio 2024 retornam à Cidade do Rock nesta sexta-feira (20). O festival contará com muitas atrações para seus últimos três dias de shows, com destaque para Ivete Sangalo, Cyndi Lauper, Karol G, Iza e Katy Perry.

Onde assistir? O Grupo Globo será o responsável pela transmissão. O festival será transmitido no Globoplay e canais Multishow e Bis. A programação está sujeita a alterações pelas emissoras.

Confira a programação completa desta sexta-feira:

Palco Mundo