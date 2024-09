Carbonara Day: Daje Roma anuncia próxima edição do evento

O sucesso do carbonara resulta da união de alguns clássicos: massa al dente, gemas de ovo, queijo pecorino romano, guanciale e pimenta-do-reino. Juntos, esses ingredientes compõem um dos molhos mais famosos da gastronomia italiana. Por essa razão, é a receita mais pedida do Daje Roma, restaurante italiano especializado na culinária romana.

Imagem: Gustavo Pitta/Divulgação

E para comemorar o carro-chefe da casa, acontece, mais uma vez, o Carbonara Day, em 19 de setembro, a partir das 19h, dedicado a servir um menu especial, repleto de opções exclusivas de carbonaras, com ingredientes diferenciados, como camarão, trufas e aspargos, além de diversos tipos de massas: rigatoni, lasanha, nhoque e spaghetti, todos pratos com opção de incluir as italianas trufas frescas.