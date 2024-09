D&D Shopping recebe a 6ª Edição da Mostra D&D Garden Design

Angelo Derenze, diretor geral do D&D Shopping, comandou na última quarta-feira (18) a inauguração da 6ª Edição da Mostra D&D Garden Design, com a participação de 20 paisagistas e arquitetos, a mostra traz as mais recentes tendências em paisagismo, destacando a importância da sustentabilidade e da biodiversidade.

Beeto Saad, Angelo Derenze, Aide Cardoso, João Passos, Simone Simioli, Flávio Padovan e Luciano Cardoso Imagem: Fábio Zanzeri e Rafael Renzo/Divulgação

Além da exposição de paisagismo, a mostra conta com a curadoria de João Passos, apresentando a série fotográfica "São Paulo Sob o Olhar de João Passos", que exibe 16 fotos P&B de locais icônicos da cidade, com a renda revertida para o Hospital Cruz Verde.