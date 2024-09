Bailarinas adultas dançam o Ballet Dom Quixote em São Paulo

Coreografado por Marius Petipa, o balé Dom Quixote é baseado num capítulo da famosa obra de Miguel de Cervantes, que narra as aventuras do barbeiro Basílio e seu amor por Kitri, a filha do taberneiro. O cavaleiro Quixote se apaixona por Kitri, confundindo-a com Dulcinéia, seu amor. "Dom Quixote é um balé em três atos, uma história famosa no mundo todo pois foi uma obra que trouxe diversos temas importantes como: idealismo, loucura, amor, amizade, heroísmo, e será muito especial", explica a bailarina e diretora Márcia Ylana que assina a remontagem do BLA.

Imagem: Samsung/Divulgação

O Ballet Livre Adulto (BLA) dança o repertório de Dom Quixote em única apresentação em São Paulo no Teatro Gamaro na Mooca no dia 21 de setembro. No palco, um elenco composto por 40 bailarinas adultas, bailarinos e também terá a participação especial de grandes nomes da dança do país: os profissionais Paulo Vinícius e Fausto Ribeiro.