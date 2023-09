A empresa ferroviária Brightline iniciará oficialmente seu tão aguardado serviço de trem que conecta o Aeroporto Internacional de Orlando e o sul da Flórida (Miami, Aventura, Boca Raton e West Palm Beach) em 22 de setembro. A empresa pretende criar uma nova parada em Tampa no futuro.

Trem Brightline Imagem: Reprodução

A viagem entre Miami e Orlando deve durar pouco mais de 3,5 horas, de acordo com o site da Brightline. O trem oferecerá dois tipos de serviço: Smart Fares, descrito como uma "classe executiva confortável" com assentos de couro e Wi-Fi grátis. As tarifas Smart só de ida entre o sul da Flórida e Orlando começam em US$ 79 para viajantes com 13 anos ou mais e as tarifas premium começam em US$ 149.